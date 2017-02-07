В Приморье у жителя Китая изъяли кости тигра

Ущерб составил 2 млн. 380 тыс. рублей

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 февраля, в поселке Пограничный у жителя Китая, который ехал из Владивостока, были обнаружены и изъяты 33 фрагмента частей тела диких животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центр «Амурский тигр».

Специалисты установили, что изъятые фрагменты принадлежат, как минимум, двум особям амурского тигра.

По предварительным данным, гости у гражданина хранились достаточно длительное время.

Причиненный ущерб составил 2 млн. 380 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.