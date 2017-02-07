Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача

Пострадавшая находится в больнице

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В Краевой клинической психиатрической больнице на Шепеткова, 14 совершено нападение на врача, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в рабочее время. Неадекватный пациент нанес 35-летней женщине удары кулаком, а затем порезал ей лицо бритвой. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службу УМВД по городу Владивостоку, на данный момент пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении ВКБ № 2. Пациент пока находится в том же учреждении, где и совершил нападение на врача.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Не исключено, что злоумышленнику удастся избежать наказания в связи с наличием у него психического заболевания.