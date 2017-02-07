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Интервью

Киберспортивный комментатор Sunrise Challenge: Меня критикуют — я лишь улыбаюсь

Марк Бережной поделился советами о том, как начать комментаторскую карьеру и рассказал, как он разбирался в обычном хоккее
Фото:личный архив Фото:личный архив
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Марк Бережной уже полтора года занимается комментированием матчей по дисциплине CS:GO, сообщает РИА VladNews. Именно ему организаторы главного дальневосточного киберспортивного фестиваля Sunrise Challenge снова доверяют в этом году держать слово перед многочисленными зрителями. О том, как можно научиться этой профессии, отличается ли комментирование обычного спорта от киберспорта и почему даже неконструктивная критика это хорошо, сам Марк рассказал пресс-службе фестиваля.

— Марк, с чего ты начинал свой комментаторский путь?

— Сегодня я комментирую игры в рамках Sunrise Challenge, а начинал я еще с MCS Open (Moscow Cyber Stadium), кажется, 2014 года. Я тогда еще мало что понимал в этой профессии, и, конечно, было тяжело. Я немного разбирался в игре, и это мне очень помогало. Можно сказать, что с аналитикой игры у меня всегда было лучше, потому что сам играл. Даже был капитаном команды.

— А почему решил перейти от практики к обсуждению?

— Я просто больше не смог выдерживать эти постоянные внутрикомандные проблемы. Ты собираешь команду, выступаете, два месяца проходит — вы разбегаетесь. Исключительно хороший пример долгожительства состава команды это наши ребята virtus.pro, команда по CS:GO. Они уже третий год вместе играют. Вот так должно быть. Но это, видимо, скорее исключение из правила. У нас в СНГ просто менталитет другой. Составы наших команд меняются очень быстро. Кому-то что-то не понравилось — они сразу ругаются и уходят. Поэтому я перестал играть, решил начать комментировать.

— Решил это сохранит нервы?

— Да. Именно так.

— Ну и как? Ожидания оправдались?

— На все 100%. Я получил именно то, что хотел. На Sunrise Challenge приходит большое количество людей. Да и вообще, на Дальнем Востоке больше зрителей чем на этом событии не собирается нигде. И все они меня слушают. Конечно, кто-то осуждает, говорят, что я самый нехороший человек и так далее. Но есть те, кто поддерживает! Они указывают на недочеты и ошибки, но они верят в меня, и подбадривают. Я на этих ошибках учусь, и получают огромный опыт.

— Сложно работать, когда тебя постоянно критикуют?

— Нет. Ну то есть, не знаю как кому, а мне нет. Меня это только улыбает. Когда люди тебя критикуют, и всем рассказывают, какой ты негодяй, это тоже PR! Черный конечно, но все равно PR. О тебе говорят. В нашем деле ведь все просто: если тебе не нравится комментатор — не смотри и не слушай. Нажми красный крестик в углу экрана. А если ты сюда пришел, то уже сиди, и внимай тому, что говорят.

— Ты упомянул про недочеты и ошибки. А можно ли научиться не на своих, а на чужих ошибках?

— Конечно, можно. Как и в других сферах, это возможно, если смотреть на работу профессионалов. Слушать "Вилата", "Годханта" (популярные комментаторы). Ну и не помешает труд и упорство. Вот взять того же "Годханта". Он ведь начинал свою комментаторскую карьеру с третьесортного турнаира в Корее. Он просыпался в 4.00 утра, один, неизвестно кто вообще его там смотрел. А теперь он комментирует финал мирового чемпионата по DOTA 2 — The International. И такой путь должен пройти любой другой комментатор.

— Нужно смотреть, нужно разбираться, нужно еще и уметь говорить?

— Конечно. Речь у комментатора должна быть плавной, без запинок, без слов-паразитов, с поставленным голосом. В общем, чтобы было приятно это слушать. У меня пока не все получается, но я по чуть-чуть расту. Я пришел к тому, что если нескем говорить а очень надо — говори сам с собой. Идешь к зеркалу и начинаешь читать сам себе стихи. Можно прочитать какую-нибудь статью. Естественно, вслух, стараясь, чтобы тебя было приятно слушать, держать интоннацию, не запинаться, модулировать голос.

— Чем комментирование киберспорта похоже на комментирование обычного спорта?

— Большой спорт всю жизнь показывают по телевизору. И те, кто его делает, очень привыкли к ТВ-продакшену. Он уже вряд ли сменит эту специфику, я думаю. А киберспорт рожден в Интернете и он всегда будет в Интернете. При этом российские спортивные комментаторы часто критикуют тех, кто занимается киберспорторм. Дескать, какой же это спорт? Как к нему можно серьезно относиться? Но реальность такова, что сегодня футбольные клубы берут на контракт игроков FIFA! И они уже играют за тот же Манчестер в виртуальном пространстве. Я считаю, что комментаторам нужно поддерживать друг друга и понимать. Это же одна индустрия. Мы все по сути коллеги.

— Как думаешь, в чем сложнее разобраться, в Hearthstone или в футболе?

— Я сам фанат хоккея. Когда я начал им интересоваться, мне понадобилось полгода, чтобы изучить все команды КХЛ и НХЛ, узнать игроков, понять правила и судейство. А когда я начинал играть в Hearthstone, мне понадобилось примерно пять месяцев, чтобы действительно понять эту игру. Так что количество времени примерно равно. Хотя, например, в DOTA 2 так быстро не разберешься, потому что это очень массивная игра. Даже профессиональные игроки не знают всех ее нюансов.

— Что бы ты посоветовал тем, кто хочет только начать комментаторскую карьеру?

— Ничего необычного: играть самому в ту игру, которую вы будете анализировать, слушать как работают профессионалы и тренировать свою речь. И, конечно, вам необходимо много упорства. 

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