Приморский подросток угнал машину из автосервиса и разбил ее

В ДТП пострадали четыре человека

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В понедельник, 6 февраля, на трассе Хабаровск – Владивосток - Соловей-Ключ - Ясное произошло ДТП, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что16-летний подросток, находясь на территории автосервиса, расположенного в селе Соловей-Ключ, самовольно взял ключи от автомашины, оставленной на ремонт, и вместе со своими приятелями 15-ти, 17-ти и 18-ти лет отправился кататься.

Однако при движении сторону села Ясное водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины. В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

С родителями несовершеннолетних были проведены профилактические беседы.