Посетители приезжают посмотреть на животных со всей России

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 февраля, Приморский Сафари-парк празднует свой юбилей, сообщает РИА VladNews.

За последние полтора года сафари-парк приобрел огромную популярность после дружбы козла Тимура и тигра Амура. Посетители съезжались со всей России, чтобы увидеть необычное для природы явление – дружбу между хищником и травоядным.

Одно из ярких событий, которое произошло за последний год в Сафари-парке – рождение тигренка Шерхана, сына Амура. Тигренок уже переехал в парк, полностью окреп и продолжается знакомиться с внешним миром.

Отметим, что парк расширяется, появляются новые животные, за которыми с интересом наблюдают люди. За последнее время Сафари-парк стал излюбленным местом не только для жителей Приморья, но и для туристов, которые приезжают целыми семьями, что воочию увидеть популярных Амура и Тимура.