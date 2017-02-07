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Общество

Приморский сафари-парк празднует свой юбилей

Посетители приезжают посмотреть на животных со всей России
Фото: Сафари-Парк Фото: Сафари-Парк
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 февраля, Приморский Сафари-парк празднует свой юбилей, сообщает РИА VladNews.

За последние полтора года сафари-парк приобрел огромную популярность после дружбы козла Тимура и тигра Амура. Посетители съезжались со всей России, чтобы увидеть необычное для природы явление – дружбу между хищником и травоядным.

Одно из ярких событий, которое произошло за последний год в Сафари-парке – рождение тигренка Шерхана, сына Амура. Тигренок уже переехал в парк, полностью окреп и продолжается знакомиться с внешним миром.

Отметим, что парк расширяется, появляются новые животные, за которыми с интересом наблюдают люди. За последнее время Сафари-парк стал излюбленным местом не только для жителей Приморья, но и для туристов, которые приезжают целыми семьями, что воочию увидеть популярных Амура и Тимура.

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