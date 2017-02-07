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В Приморье проиндексировали социальные выплаты и пособия

В федеральном списке имеется шесть видов демографических выплат
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В феврале увеличен размер выплат, которые финансируются за счет средств федерального бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Социальные выплаты на детей, а также компенсации некоторым категориям льготникам проиндексированы в Приморье на 5,4%. Отметим, что в  федеральном списке имеется шесть видов демографических выплат.

Существенно подрос базовый размер единовременного пособия мамам, не работавшим до рождения ребенка. После индексации при рождении малыша женщина получит 19,6 тысяч рублей. Если семья проживает в северных районах края, размер выплаты составит 21,25 тысяч рублей.

Ежемесячно на первого ребенка неработающим мамам будут выплачивать по 3,7 тысячи рублей и почти четыре тысячи в северных районах края. Если в семье это второй (последующий) ребенок, размер пособия увеличивается до семи тысяч рублей и до 7,97 тысяч рублей соответственно.

Чуть более 31 тысячи рублей и почти 33,7 тысяч в северных районах выплатят единовременно беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву. Ежемесячное пособие на ребенка в такой семье составит 13,3 тысячи и 14,4 тысяч рублей соответственно.

Детям военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей будут ежемесячно выплачивать по 2,7 тысячи рублей. В северных районах Приморья размер выплаты почти 2,9 тысяч рублей.

Проиндексировали также компенсации лицам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС, а также социальные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации в следствие аварии на «Маяке» и испытаний в Семипалатинске.

В 2017 году размер социального пособия, определенный Федеральным законом от «О погребении и похоронном деле» определен в размере почти 5,6 тысяч рублей.

«Предельный размер социального пособия на погребение устанавливается с учетом районного коэффициента. Он не может превышать утвержденную в муниципалитете стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню» – уточняют специалисты.

В Приморском крае размер выплаты на погребение составляет 6,7 тысяч рублей. Для северных районов сумма составит 7,2 тысячи рублей.

Еще одна единовременная выплата, назначаемая в соответствии с Федеральным Законом, касается доноров. В этом году граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»), получат 13 тысяч рублей.

Отметим, в Приморье не только сохранены все 53 социальные выплаты, предусмотренные бюджетом 2017 года, из них 16 видов пособий для семей с детьми, все они сохранены в полном объеме и проиндексированы.

Кроме того, с 1 января появилась 54-я социальная выплата – региональная доплата пенсионерам с низким достатком. На эти цели запланировано потребуется почти два миллиарда рублей.

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