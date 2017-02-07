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Японский премьер вновь посетит Владивосток

Синдзо Абэ встретится с Владимиром Путиным на Русском
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Владивосток станет местом следующей встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Москва и Токио согласовали визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию на Восточный экономический форум в сентябре нынешнего года.

Это будет уже вторая поездка премьера Страны восходящего солнца во Владивосток, прошлой осенью на острове Русский он выступил с масштабной программой по вложению японских инвестиций в развитие российского Дальнего Востока. Затем в декабре ответный визит в соседнее государство совершил президент России Владимир Путин, там речь шла о совместном экономическом освоении Южных Курил.

Обе стороны планируют во Владивостоке продолжить переговоры по вложению средств в российские острова Кунашир, Шикотан и Итуруп и их хозяйственном освоении на паритетных началах, а также объявят о начале крупных энергетических проектов между нашими странами. Но главной темой очередной встречи лидеров России и Японии станет обсуждение возможного заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны.

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