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Политика и экономика

Главу одного из поселений Приморья отправят в отставку

Леонида Васюковича обвиняют в конфликте интересов
Фото: bezverhovskoe.ru Фото: bezverhovskoe.ru
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Правоохранительные органы Приморского края обвиняют главу села Безверхово Леонида Васюкевича в конфликте интересов, в связи с чем, в ближайшее время может быть принято решение о его отставке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрацию края.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, краевая прокуратура вынесла предложение отправить главу Безверховского сельского поселения в отставку за нарушение действующего законодательства.

Однако решение об отставки примет местная Дума на заседании, которое пройдет в ближайшее время.

Отметим, действующий глава Безверховского сельского поселения был избран 13 сентября 2015 года и в этом же году, по материалам прокуратуры, заключил несколько контактов с коммерческой организацией. На момент заключения и исполнения контрактов директором и единственным учредителем организации являлся, по мнению прокуратуры, сын главы сельской администрации. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, близкое родство между участниками госзакупки является недопустимым, поскольку нарушает обязательные требования, предъявляемые к участникам сделки.

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