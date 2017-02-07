Ветераны Владивостока ведут уроки мужества

Один из последних таких уроков прошел 6 февраля

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Ветераны приморской столицы продолжают проводить для школьников уроки мужества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Занятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения приурочены к предстоящему Дню защитника Отечества.

Один из последних таких уроков прошел вчера, 6 февраля, в школе № 83 Владивостока. На встречу с ветеранами пришли учащиеся 3-го, 4-го и 11-го классов. О любви к Родине, военном времени и подвигах героев рассказали заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Владимир Макаров и ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации Василий Иванов.

Школьники в свою очередь выступили перед ветеранами с творческими номерами, а также рассказали стихотворения о Родине и защитниках Отчества. В завершение встречи ребята смогли задать Владимиру Ивановичу и Василию Алексеевичу интересующие вопросы.

Напомним, что в этом году городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов празднует свой 30-летний юбилей. Торжественное мероприятие, приуроченное к этой праздничной дате, пройдёт 1 марта в Доме офицеров флота.