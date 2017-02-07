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77 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлено во Владивостоке

Итоги 2016 года
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В ходе служебной деятельности подразделениями по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку проводится работа по выявлению фактов массовых постановок иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет в жилых и нежилых помещениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. 

В 2016 году сотрудниками отделений по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку проведено 853 оперативно-профилактических мероприятия, проверено 288 мест пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Привлечено к административной ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) на территории Российской Федерации 755 иностранных граждан и лиц без гражданства. Подготовлено и направлено в соответствующие подразделения 77 материалов для возбуждения уголовных дел, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Зачастую иностранные граждане и лица без гражданства по указанным адресам не проживают, что свидетельствует о ложных сведениях, представленных государственному органу исполнительной власти при получении государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации. Такая постановка на учет имеет признаки фиктивной (постановка на учет на основании заведомо недостоверных (ложных) сведений, либо постановка на учет без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях).

Статьей 322.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную постановку иностранного гражданина на учет в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Основанием для проведения проверочных мероприятий по выявлению фиктивной постановки иностранцев на учет может послужить информация, поступившая от граждан и организаций, в том числе и направленная через официальный сайт УМВД России по г. Владивостоку (владивосток.25.мвд.рф).

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