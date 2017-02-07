Правый руль не сдает своих позиций в Приморье

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В Приморском крае в период с 2012 по 2016 год было проведено исследование, которое показало, что «праворульных» автопарк сохраняет уверенные лидирующие позиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Drom.

Отметим, что в настоящее время автомобилей с правым рулем по-прежнему почти в семь раз больше, чем с левым.

Однако специалисты отмечают, то процесс замены праворульного автопарка леворульным становится необратимым. Свою лепту вносит также и внедрение системы ЭРА-Глонасс, из-за которой на российской таможне «застряли» автомобили. Во Владивостоке скопилось 700 машин, владельцы которых пока не могут их забрать.