В Приморье сгорел сарай

Обстоятельства уточняются

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

6 февраля в 17:11 в пожарно-спасательную службу Кавалеровского муниципального района поступила информация о пожаре, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Звонивший рассказал, что в посёлке Рудный на улице Партизанская горит сарай с сеном.

Оперативно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению.

В 17.22 пожар был локализован, а в 18.47 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. При тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены специалистами.