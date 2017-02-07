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Хозяин цветочного павильона во Владивостоке чуть не лишился бизнеса

Сознательный гражданин пообещал исправить все нарушения
Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews Фото: Анна Плетнева, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В районе кольца 3-й Рабочей проводится демонтаж объектов, незаконно установленных на земельных участках, сообщает корреспондент РИА VladNews. В поле зрения сотрудников ДПС так же попал цветочный павильон, хозяин которого незаконно занял лишнюю площадь.

Данный объект на основании аренды находится на участке в районе кольца 3-й Рабочей, но немного «вылез» за границы своей арендованной земли. Как сообщили сотрудники ДПС, демонтировать этот объект они не стали. Представитель собственника обязался в ближайшее время устранить данное нарушение, в связи с чем ему была дана отсрочка.  

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