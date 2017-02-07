Владельцам павильонов и мобильных точек пришлось несладко

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Массовая эвакуация перевозных киосков проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

15 незаконно размещенных объектов находятся на земельных участках, которые предоставлены для других целей. Среди них и павильоны, и мобильные автостраховые киоски, которые подлежат демонтажу в ближайшее время.

В связи с нарушением земельного законодательства администрацией Владивостоке были проведены соответствующие проверки, в рамках которых были выявлены самовольные объекты. Лицам, нарушающим земельное законодательство, предложили устранить нарушение в добровольном порядке, на что не последовало никакой реакции. Документы были направлены на специально созданную комиссию при администрации города Владивостока, которая решает вопросы о признании объекта самовольным. Решение комиссии было однозначным – объекты признаны самовольными. Поэтому со вчерашнего вечера, как ранее сообщало РИА VladNews, в районе кольца 3-й Рабочей производится демонтаж торговых павильонов и перевозных киосков автострахования. Часть нарушителей самостоятельно покинула участки. Остальных пришлось сдвигать с места эвакуаторами.

Данные объекты после эвакуации будут помещены на штраф-стоянку, где будут находиться до предоставления владельцами документов, подтверждающих, что это их объекты. Также нарушителям придется оплатить расходы на эвакуацию.

Стоит отметить, что подобная "чистка" происходит не в первый раз. Но таких масштабов еще не было. Нарушители игнорирую предупреждение властей, не понимая, что необходимо оформлять документы на землепользование, а только потом разворачивать там свою деятельность. Доходы от аренды земли поступают в бюджет города, с дальнейшим использованием на благоустройство Владивостока. В данном случае от нарушителей законодательства не поступает ничего.

На что будут потрачены освобожденные метры земли – пока неизвестно. По словам сотрудника ДПС, часть земли является муниципальным объектом – проезд. Он должен быть свободным, а значит - не должен ничем и никем быть занят.