Леопарду выбирают имя в Приморье

Голосование стартовало 6 февраля

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Пятнистая трехлетняя хищница Leo 73F стала талисманом волейбольного клуба «Приморочка», единственной женской профессиональной команды Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда». Принять участие в выборе имени редчайшей крупной кошки планеты может каждый.

Голосование по выбору имени для пятнистого талисмана команды стартовало 6 февраля и продлится 4 дня. Предложить свой вариант можно в социальных сетях (в комментариях к специальным записям в Вконтакте, Twitter и Instagram) либо на официальном сайте волейбольного клуба. А уже 10 февраля игроки «Приморочки» выберут имя для леопарда из предложенных болельщиками вариантов.

Уникальность нового талисмана команды в том, что у кукольного персонажа, который будет поддерживать спортсменок в домашних играх, в дикой природе есть живое олицетворение – леопардесса, у которой пока нет имени. При этом и у Leo 73F, и у талисмана «Приморочки» будет одно имя. Отметим, что болельщики, предложившие имя талисману, которое выберут игроки, получат подарки от волейбольного клуба.