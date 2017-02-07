На Самвела Мнацяна наложена дисквалификация

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В матче «Авангард» - «Адмирал» на защитника хозяев Виталия Меньшикова (№12) и защитника гостей Самвела Мнацяна (№13) были наложены большие штрафы (5 мин.) за драку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

Поскольку подобное нарушение является для Меньшикова третьим, а для Мнацяна – вторым в нынешнем сезоне, на них согласно п.4.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Таким образом, Мнацян пропустит ближайший поединок команды в Ярославле против "Локомотива" 13 февраля.