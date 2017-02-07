Строителя Приморского океанариума оставили в СИЗО еще на 3 месяца 13:29, 07 февраля Строителя Приморского океанариума оставили в СИЗО еще на 3 месяца (Эксклюзив)
Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача 13:16, 07 февраля Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача
Приморский сафари-парк празднует свой юбилей 12:50, 07 февраля Приморский сафари-парк празднует свой юбилей (Фото и Видео)
Новостная лента
Февраль, 07 вторник
13:55
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
13:55
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
13:55
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
13:53
77 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлено во Владивостоке
13:42
В Приморье сгорел сарай
13:37
Правый руль не сдает своих позиций в Приморье
13:31
Хозяин цветочного павильона во Владивостоке чуть не лишился бизнеса Эксклюзив
13:29
Строителя Приморского океанариума оставили в СИЗО еще на 3 месяца Эксклюзив
13:26
В Приморье у жителя Китая изъяли кости тигра
13:20
УМВД Приморья: с начала года привлечены к ответственности более тысячи нетрезвых водителей
13:16
Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача
13:14
Киберспортивный комментатор Sunrise Challenge: Меня критикуют — я лишь улыбаюсь
13:09
Жительницы Владивостока могут пройти комплексный медосмотр против рака
13:03
Приморский подросток угнал машину из автосервиса и разбил ее
12:58
Защитник ХК "Адмирал" пропустит мачт с "Локомотивом"
12:50
Приморский сафари-парк празднует свой юбилей Фото и Видео
12:47
Администрация Владивостока отвечает на тему использовании городских земель в районе Академгородка
12:36
Как прошел первый Восточный шаверменный форум во Владивостоке Видео
12:25
В Приморье сгорел дом
12:19
Главу одного из поселений Приморья отправят в отставку
12:14
Приморец не справился с управлением авто и протаранил леера
12:03
750 кг качественной рыбы могли потерять предприниматели Владивостока из-за своей халатности
11:52
Пьяный приморец протаранил автомобиль, выехав на встречную полосу
11:41
Автостраховщики Владивостока незаконно "захватили" землю Эксклюзив
11:31
Леопарду выбирают имя в Приморье Фото
11:30
Почти миллион рублей штрафов предстоит заплатить нарушителям административного законодательства
11:26
Серьезное ДТП с участием такси произошло в Приморье
11:19
Владивосток присоединился к акции по борьбе с раком Видео
11:08
В Приморье зафиксировано 17 пожаров
10:57
На дорогах Владивостока за сутки зарегистрировано 57 ДТП Эксклюзив
10:57
В Приморском океанариуме теперь можно увидеть «Танцы со скатами» Фото и Видео
10:46
Приморец хранил у себя дома наркотики для продажи
10:35
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4078 (17) от 07 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Свободу тротуару! И пешеходам
«Адмирал» пробил «Авангард». И уступил «Сибири»
Роботы решат проблемы фауны
Детям устроят экскурсию. В науку
Россияне разбирают Приморье гектарами
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

Защитник ХК "Адмирал" пропустит мачт с "Локомотивом"

На Самвела Мнацяна наложена дисквалификация
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В матче «Авангард» - «Адмирал» на защитника хозяев Виталия Меньшикова (№12) и защитника гостей Самвела Мнацяна (№13) были наложены большие штрафы (5 мин.) за драку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

Поскольку подобное нарушение является для Меньшикова третьим, а для Мнацяна – вторым в нынешнем сезоне, на них согласно п.4.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Таким образом, Мнацян пропустит ближайший поединок команды в Ярославле против "Локомотива" 13 февраля. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стал известен победитель седьмого турнира по дворовому хоккею во Владивостоке
15:15, 06 февраля 2017 Стал известен победитель седьмого турнира по дворовому хоккею во Владивостоке

В выходные прошел финальный матч

Универсиада 2017, хоккей с шайбой: Сборная России вышла в полуфинал турнира
06:14, 06 февраля 2017 Универсиада 2017, хоккей с шайбой: Сборная России вышла в полуфинал турнира

Матч состоится 7 февраля

«Адмирал» впервые одержал победу в Омске
11:01, 05 февраля 2017 «Адмирал» впервые одержал победу в Омске

Счет матча 3:1

Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по СБЕ ММА
05:40, 04 февраля 2017 Во Владивостоке пройдет чемпионат Приморского края по СБЕ ММА

Программа соревнований

Чемпион Владивостока в турнире по дворовому хоккею станет известен в воскресенье
17:55, 03 февраля 2017 Чемпион Владивостока в турнире по дворовому хоккею станет известен в воскресенье

Возможность для каждого жителя краевой столицы почувствовать себя звездой этого популярного вида спорта

Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье
13:39, 03 февраля 2017 Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье

Кубок мира по кудо пройдет с 10 по 13 февраля в Индии

Во Владивостоке пройдут открытые лыжные соревнования
12:34, 03 февраля 2017 Во Владивостоке пройдут открытые лыжные соревнования

"Юный лыжник-2017"