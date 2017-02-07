Администрация Владивостока отвечает на тему использовании городских земель в районе Академгородка

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Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

С 1 февраля 2007 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Владивостоке отнесены к полномочиям органов исполнительной власти Приморского края (в соответствии с законом Приморского края от 18 декабря 2006 года N 21-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

Таким образом, администрация города Владивостока в принципе не может распоряжаться землями в городе Владивостоке, государственная собственность на которые не разграничена (в том числе, землями ДВО РАН), поскольку эти полномочия на территории города Владивостока с 2007 года осуществляет соответствующий департамент администрации Приморского края (в настоящее время - Департамент земельных и имущественных отношений).

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