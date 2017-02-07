В Приморском океанариуме теперь можно увидеть «Танцы со скатами»

Животные со временем привыкают к людям

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Уникальная программа с особо опасными скатами появилась в Приморском океанариуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Выступления проходят ежедневно в 13.30 в одном из основных аквариумов экспозиции «Тропические моря». Шоу представляет собой ряд последовательных и плавно перетекающих друга в друга номеров с морскими хищниками. В нем участвуют донные скаты-хвостоколы и орляки. Стоит отметить, что у этих рыб опасное оружие - шипы с ядовитыми железами на хвостах. Однако животное не ведет себя агрессивно по отношению к тренеру, а, наоборот, подходит к нему и спокойно кружится с ним в вальсе.

Также завораживающе выглядит и косяк яванских бычерылов, которые послушно плавают за человеком. Пятнистые орляки с удовольствием делают сальто, выполняя его в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Отметим, что управляют этим подводным «хороводом» трое специалистов-водолазов, которые приехали из Санкт-Петербурга. В Океанариуме в городе на Неве занимались водолазным обслуживанием аквариумов, наблюдали за работой дрессировщика и помогали ему в проведении шоу-программы. Во Владивосток приезжали в отпуск, когда океанариум только строился. В августе прошлого года Сергей Прибылов, Александр Волков и Александр Зябкин стали штатными сотрудниками отдела содержания морских тропических гидробионтов Приморского Океанариума. У каждого по 6 лет опыта работы с опасными рыбами.

Дрессировать диких животных начали в сентябре 2016 года. За пять месяцев работа уже дала отличные результаты.

Как рассказали специалисты, животные со времен привыкают к людям, понимая, что они не представляют для них никакой опасности.