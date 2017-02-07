В Приморье сгорел дом

Обстоятельства уточняются

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

6 февраля в 17:00 на пульт пожарно-спасательной службы Октябрьского муниципального района поступило сообщение о том, что в селе Чернятино на улице Новосёлов горит нежилой дом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, брандмейстеры приступили к тушению. Проведя разведку в помещении, пожарные установили очаг возгорания. Горели веранда, потолочное перекрытие и часть стены неэксплуатируемого здания.

В 17:24 пожар был локализован, а в 17:35 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 3 человека личного состава и 1 единица техники. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.