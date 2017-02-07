750 кг качественной рыбы могли потерять предприниматели Владивостока из-за своей халатности

У продукции отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Рассмотрение административного дела в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении владивостокской компании, занимающейся поставками и продажей рыбы и морепродуктов, закончилось для предпринимателей «легким испугом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Ввиду отсутствия ветеринарных сопроводительных документов, свежемороженую рыбу могли признать недоброкачественной и небезопасной и отправить на утилизацию.

180 кг свежей замороженной камбалы и почти 600 кг кеты без необходимых ветеринарных сопроводительных документов обнаружили на хранении в рефрижераторных контейнерах инспекторы Россельхознадзора. Внеплановая проверка рыбохозяйственной компании могла закончится печально для коммерсантов. Рыба, хранящаяся для последующей реализации, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством и не вызывать сомнений надзорных органов в своем качестве и безопасности для здоровья потребителей. Однако именно этих документов на момент проверки у компании не оказалось.

Отсутствие сопроводительной документации – это нарушение целого ряда федеральных законов, статей и правил. Что и отразилось в протоколе осмотра предприятия. Административное правонарушение было доказано, а нарушителю дано предписание об исключении продукции из оборота, помещении ее на изолированное хранение до завершения разбирательства.

Владелец компании оказался человеком сознательным: необходимые документы собрал в отведенный срок и предоставил инспекторам Россельхознадзора. "Сомнительная" рыба обрела законный статус, предприниматель, доказавший качество и безопасность своей продукции, получил только предупреждение в качестве наказания, ну а потребители могут быть спокойны – надзорные органы делают все необходимое, чтобы на их столы попадала действительно качественная и безопасная продукция.