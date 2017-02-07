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Общество

Жительницы Владивостока могут пройти комплексный медосмотр против рака

Декада борьбы против онколозаболеваний стартовала в Приморье
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Роддом № 3 Владивостока присоединился к декаднику борьбы с онкозаболеваниями, который проходит в эти дни по инициативе департамента здравоохранения Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3. В его рамках в женской консультации учреждения будет организован комплексный медосмотр для жительниц всех районов города. Пройти расширенное обследование они смогут в четверг, 9 февраля, с 8 до 13 часов.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, подобные акции, направленные на профилактику онкологических и фоновых заболеваний, проводятся в учреждении регулярно. Главным их преимуществом является возможность оперативно пройти качественную комплексную диагностику, причем вне зависимости от того, где обычно наблюдается пациентка. Единственное обязательное условие – это наличие паспорта и полиса об обязательном медицинском страховании, предъявив которые, женщины смогут посетить кабинет гинеколога, сдать мазок на атипические клетки и анализ крови на онкомаркеры. Кроме того, при имеющихся показаниях пациентки будут направляться в кабинет УЗИ и на кольпоскопию – для более детального обследования. «Такие медосмотры ценны тем, что позволяют получить достоверную и расширенную информацию о состоянии репродуктивного здоровья женщины, помогая вовремя выявить те или иные проблемы, оценить все связанные с этим риски и принять соответствующие меры профилактики и лечения, что уже является залогом успеха при любом заболевании, - подчеркивает Светлана Викторовна. – Стоит отметить и тот факт, что подобные акции максимально ориентированы на комфорт тех, кто в них участвует. Ведь потратив лишь малую часть своего времени, пациентки могут посетить сразу нескольких специалистов и пройти лабораторную диагностику. А это особенно важно для работающих женщин и тех, кто воспитывает маленьких детей и также ограничен во времени».

Помимо предлагаемых процедур, все желающие смогут пройти и дополнительное обследование, сдав мазок для анализа методом жидкостной цитологии. Данная технология на сегодняшний день является самой информативной и объективной, позволяющей максимально точно определить наличие изменений в структуре клеток на раннем этапе развития онкологии и фоновых заболеваний. При использовании метода жидкостной цитологии обработка материала и приготовление мазков производятся с помощью специального оборудования, которое обеспечивает чистоту исследуемых образцов (за счет устранения дополнительных примесей) и их однослойность, подразумевающую равномерное распределение клеток. Клинико-диагностическая лаборатория «третьего» роддома Владивостока оснащена не только процессором для осуществления этого сложного анализа, но и автоматическим покрасочным устройством, которое помогает полностью стандартизировать процесс окрашивания материала и избежать разночтений при его оценке. Таким образом, риск получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов, характерных для стандартных цитологических исследований, здесь сведен к нулю. Кроме того, среди преимуществ технологии можно назвать длительный срок хранения биоматериала (с возможностью проведения дальнейших, дополнительных анализов) и оперативность выполнения – до 7 дней.

День борьбы с раком пройдет в четверг, 9 февраля, с 8 до 13 часов, в женской консультации роддома № 3 Владивостока (ул. Калинина, 55). Акция ориентирована на жительниц всех районов города. Анализ крови осуществляется натощак, при себе иметь паспорт и полис об обязательном медицинском страховании. Все желающие дополнительно обследоваться методом жидкостной цитологии смогут сделать это 9 февраля. Предварительная запись не требуется. Информацию о стоимости процедуры можно узнать на сайте КГБУЗ «ВКРД № 3» (rod3.ru) в разделе 6 (пункт 6.23) или в регистратуре (телефоны 227-24-26 и 227-22-93). 

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