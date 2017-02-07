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Пьяный приморец протаранил автомобиль, выехав на встречную полосу

Пострадали пассажиры обеих автомашин
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла автоавари, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Инцидент случился возле дома по улице Токаревская Кошка,20.  29-летний водитель автомашины Nissan Cefiro не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В ДТП пострадали два пассажиров обеих автомашин.

Установлено, что водитель Nissan пять раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения в 2016 году. В момент автоаварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него составлен административный материал.

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