Доллар резко потерял свои позиции

Курс валют на 7 февраля

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.71 рубля, а евро - 63.15 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Сегодня американская валюта достигла своего минимума, не смотря на сообщения аналитиков о стоимости валюты в 60-65 рубля на протяжении всего последнего зимнего месяца. В последний раз доллар падал до значения ниже 59 рубля только 25 июля 2015 года.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в УМ-Банке за 59.00 рубля а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 58.50 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Бинбанке за 63.80 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ФИНАМ за 62.80 рубля за один евро.