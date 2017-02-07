УМВД Приморья: с начала года привлечены к ответственности более тысячи нетрезвых водителей

За прошедшую неделю "попались" 106 любителей пьяной езды

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

С начала года полицейскими привлечены к ответственности 549 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 526 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

29 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 106 любителей пьяной езды.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.