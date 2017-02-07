Почти миллион рублей штрафов предстоит заплатить нарушителям административного законодательства

Составлено 95 протоколов

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

95 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на минувшей неделе на заседаниях административных комиссий пяти районов Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Нарушителям административного законодательства предстоит заплатить штрафы на общую сумму почти 960 тысяч рублей.

Так 31 января членами административной комиссии Фрунзенского района было рассмотрено 22 протокола об административных правонарушениях. Пять из них были составлены за нарушение статьи 7.25 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально установленных мест.

Среди нарушителей - компания ООО «Эй-пи трейд»: в районе ул. Анисимова, 17 выброшены коробки с логотипом этой фирмы, теперь компании предстоит заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Такой же штраф предстоит заплатить одному из учреждений, сотрудники которого вместо того, чтобы уничтожить архив документов, вынесли его на улицу.

На улице Адм. Фокина по прежнему остро стоит проблема складирования мусора в неустановленных местах. Так директору компании ООО «Комфорт», предоставляющей услуги по санитарному обслуживанию, был выписан штраф в размере 20 000 рублей. 11 января работник этой фирмы в униформе компании собрал мусор из урн и выбросил его на зелёную зону в районе Адм. Фокина, 23. Это правонарушение запечатлели камеры видеонаблюдения. Также штраф в размере 20 тысяч рублей предстоит заплатить руководителю кафе-лапшичной, расположенного по адресу ул. Адм. Фокина, 23 д, за выброшенные на газон отходы производства.