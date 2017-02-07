На дорогах Владивостока за сутки зарегистрировано 57 ДТП

Никто не пострадал

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за минувшие сутки никто не пострадал; при этом за понедельник в городской ГАИ было зарегистрировано 57 различных ДТП, в том числе 40 с материальным ущербом, 8 - с составлением европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего жители и гости приморской столицы нарушили ПДД 294 раза: двое автолюбителей порвались на пьяной езде, 10 были остановлены за превышение скорости, двое - за тонировку стекол. Составлены протоколы в отношении 13 нарушителей правил парковки; на штраф-стоянку доставлено 5 авто. Детей не пристегнули 13 авто-родителей.