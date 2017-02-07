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Приморец хранил у себя дома наркотики для продажи

Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В Уссурийске вынесен приговор обвиняемому в хранении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Ранее, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками ОНК отдела МВД России по городу Уссурийску и Управления ФСБ по Восточному Военному округу, пресечена противоправная деятельность местного жителя, организовавшего канал поставки наркотических средств военнослужащим одной из воинских частей города.

Установлено, что 36-летний ранее судимый житель Уссурийска с целью дальнейшего сбыта приобрел масло каннабиса в значительном размере.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудникам органов наркоконтроля, подсудимый попытался незаконно сбыть наркотическое средство в значительном размере. Преступление не было доведено осужденным до конца по независящим от него обстоятельствам. Мужчина был задержан, наркотическое средство изъято.

При проведении обыска по месту жительства подсудимого обнаружено и изъято наркотическое средство масло каннабиса (гашишное масло) общим весом 11.66 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном размере) и по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

В ходе следствия собрана доказательственная база причастности фигуранта уголовного дела к совершению преступлений.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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