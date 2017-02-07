Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка

Мальчик выпал с 11 этажа

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что из окна многоэтажного дома по ул. Жигура,26 во Владивостоке выпал мальчик. Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь пострадавшему. Малыш скончался на месте.

По версии следствия, бабушка ушла в аптеку и магазин, оставив в квартире несовершеннолетнего внука. Мальчик, оставшись один, открыл окно и упал вниз с 11 этажа.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.