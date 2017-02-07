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Общество

Суд изберет меру пресечения для строителя Приморского океанариума

Защита настаивает на том, чтобы Андрея Поплавского выпустили из СИЗО
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Заседание по вопросу о мере пресечения для строителя Приморского океанариума Андрея Поплавского состоится сегодня, 7 февраля, во Фрунзенском районном суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, 6 февраля слушания по делу о строительстве Приморского океанариума продолжились после длительного перерыва. Защита экс-главы Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента России Андрея Поплавского заявила ходатайство о направлении материалов дела на доследование. Адвокаты считают, что нарушен ряд статей Уголовно-процессуального кодекса РФ; в частности, не определены место и время вменяемого Поплавскому преступления, не определен ущерб, отсутствует второй потерпевший.

Решение по этому ходатайству судом будет вынесено позднее, позиция стороны обвинения, как ожидается, будет озвучена 15 февраля.

Как ранее сообщало РИА VladNews, скандальное дело Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.

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