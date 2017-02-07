Тонущее судно «Еруслан» будет отбуксировано в безопасное место

Владелец корабля находится в розыске

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Брошенное судно «Еруслан» в ближайшее время отбуксируют на мель во избежание его затопления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так как судно принадлежит другому государству, а его владелец скрывается за границей, то с юридической точки зрения по дальнейшей судьбе корабля существует много спорных вопросов.

Отметим, что корабль ежедневно разграбляется мародерами, вывозится оборудование, металл, да и вовсе судно скоро может пойти ко дну.

Как сообщили в ЛУ МВД России по Владивостоку, в настоящее время владелец судна был объявлен в розыск.

Главная задача на сегодня – предотвратить дальнейшее уничтожение и затопление судна, так как может произойти разлив горюче-смазочных материалов, находящихся на борту.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение отбуксировать судно «Еруслан» в другое место на безопасную глубину. Расходы по проведению спасательной операции возьмет на себя Администрация морского порта Владивосток.