Во Владивостоке впервые прошел Восточный шаверменный форум, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Сокращенно: ВШФ. Поговаривают, что мероприятие приобрело всероссийский масштаб.
Как прошел первый Восточный шаверменный форум во Владивостоке
Мероприятие всероссийского масштабаВладивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.
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