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Сохрани жизнь

Во Владивостоке проходит акция «Сдай кровь – сохрани жизнь»

Помочь онкобольным детям Приморья может каждый
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Благотворительная акция «Сдай кровь – сохрани жизнь» проходит сегодня, 7 февраля, во Владивостоке. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы против детской онкологии, сообщает РИА VladNews. Сдать кровь можно в краевой станции переливания крови. Организаторами акции выступили благотворительный фонд «Сохрани жизнь» и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».

Донорская кровь и ее компоненты являются незаменимым средством лечения больных, находящихся в угрожающем для жизни состоянии. Для пациентов приморского краевого онкогематологического центра, проходящих тяжелое лечение, зачастую именно кровь донора становиться настоящим спасением. Только в декабре прошедшего года фонду «Сохрани жизнь» приходилось объявлять экстренный сбор для своих подопечных.

- Бывают действительно острые ситуации, когда у ребенка редкая группа крови, либо ее нужно большее количество, нежели есть в запасе, либо состояние внезапно стало хуже. Именно в такие моменты приходится объявлять экстренный сбор, искать по знакомым. В декабре благодаря отзывчивости жителей Владивостока нам действительно удалось спасти троих малышей. Мы хотим, чтобы донорство стало не просто разовой акцией, а настоящей хорошей привычкой. Системный подход в этом вопросе способен действительно спасти жизнь людей. Именно поэтому мы решили совместно с врачами станции переливания крови провести во Владивостоке акцию «Сдай кровь – сохрани жизнь», - рассказала директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Всех желающих присоединиться к акции ждут до 12 часов на станции переливания крови, расположенной по адресу Октябрьская 6, с 8.30 до 12.00. ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 245-93-77

- Собранная кровь пойдет не только подопечным нашего фонда, но и другим тяжелобольным приморцам, которые сейчас нуждаются в донорской крови, - подчеркнула Светлана Горковенко.

Всем желающим принять участие в акции при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией не менее 6 месяцев по г. Владивостоку или г. Артему.Для иногородних справка от эпидемиолога (ул. Уткинская, д. 36). Справка действительна 10 дней. Студентам можно предъявлять с паспортом вместо регистрации продленный студенческий билет.
Донором может стать любой приморец старше 18 лет, весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

1. Острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные заболевания.


2. Инфекционные заболевания, в том числе и вирусные гепатиты.


3. Принадлежность к группам риска по СПИДу.


4. Венерические заболевания.


5. Туберкулез (все формы).


После нанесения татуировки, лечения иглоукалыванием, пирсинга, татуажа гражданин не допускается к донорству в течении 1 года. Также накануне употреблять жирную, острую пищу, принимать алкоголь. В день дачи крови разрешается только легкий углеводный завтрак.

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