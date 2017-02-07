Под таким лозунгом второй год проходит всемирный день по борьбе с онкологическими заболеванием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Его отмечают 4 февраля с целью повысить осведомленность о болезни, привлечь внимание к ее предотвращению, выявлению и лечению. По словам специалистов, на первой стадии рак можно вылечить. Поэтому врачи призывают всех проходить регулярное обследование. Раз в год поликлиники устраивают недельные акции, за время которых можно бесплатно сделать диагностику по выявлению рака. Как, когда и где проверить свой организм?
Владивосток присоединился к акции по борьбе с раком
Мероприятие проходит уже второй год подрядВладивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.
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