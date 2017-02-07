Заповедное Приморье: край краснокнижных животных. Специалисты всеми силами пытаются сохранить исчезающие виды. А браконьеры наоборот – истребить. За что государство карает законом. Так Приморский краевой суд обязал охотника из Находки выплатить самый крупный штраф в истории природоохранного законодательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
9 млн. рублей за убитых краснокнижных животных заплатят в Приморье
Наказание рублем эффективнееВладивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.
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