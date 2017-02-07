Кубок главы города Владивостока подошел к концу

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Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Хоккейные баталии под стать профессиональным матчам КХЛ проводят и обычные горожане. Кубок главы города Владивостока, за который боролись в течении месяца дворовые команды, подошел к концу. Финальная схватка лучших непрофессиональных коллективов собрала в приморской столице почти сотню зрителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.