Часть Владивостока останется без света во вторник, 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Сегодня, 7 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков
. Необычную находку сделали сотрудники Национального архива
Методы достаточно дороги и энергозатратны
В Сеть попали фотографии, сделанные марсоходом Curiosity
С помощью этих чипов сотрудники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой
Управляли самолетом 4 пилота, а в салоне работали 15 бортпроводников
Ребята из разных регионов нашей страны будут бороться за звание чемпиона