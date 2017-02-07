Во вторник, 7 февраля, в Приморье будет прохладно

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -2...-13 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура -5...-7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 7 февраля была холодной. Минимальная температура воздуха в 1920 году составила −25,6 °С. Максимальная температура воздуха +2,6 °С отмечалась в 1955 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 16, метель — в 6, позёмок — в 9 случаях, туман — в 1975, 1987 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (32 мм) выпало в 1924 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 22 м/с) регистрировалась в 1998 году.