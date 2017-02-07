Ученые нашли самый древний смайлик в мире

. Необычную находку сделали сотрудники Национального архива

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Самый первый смайлик в истории человечества в 1635 году использовал адвокат из Словакии. Необычную находку сделали сотрудники расположенного в городе Тренчин Национального архива.

Смайлик нарисован в виде кружочка с изображающими глаза точками и черточкой вместо рта. Схематическое изображение улыбающегося лица расположено рядом с подписью адвоката.

По мнению изучивших документ ученых, автор использовал смайлик для того, чтобы одним символом сказать что у него все хорошо и нет никаких затруднений в делах.

Напомним, ранее британские психологи сообщили, что используемые пользователями смайлики могут многое о них рассказать.