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Общество

Ученые нашли самый древний смайлик в мире

. Необычную находку сделали сотрудники Национального архива
Фото: picshunger.com Фото: picshunger.com
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Самый первый смайлик в истории человечества в 1635 году использовал адвокат из Словакии. Необычную находку сделали сотрудники расположенного в городе Тренчин Национального архива.

Смайлик нарисован в виде кружочка с изображающими глаза точками и черточкой вместо рта. Схематическое изображение улыбающегося лица расположено рядом с подписью адвоката.

По мнению изучивших документ ученых, автор использовал смайлик для того, чтобы одним символом сказать что у него все хорошо и нет никаких затруднений в делах.

Напомним, ранее британские психологи сообщили, что используемые пользователями смайлики могут многое о них рассказать.

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