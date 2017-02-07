Для российских летчиков вводят обязательное тестирование на алкоголь и наркотики 03:03, 07 февраля Для российских летчиков вводят обязательное тестирование на алкоголь и наркотики
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 17:44, 06 февраля Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Полиция проводит проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним во Владивостоке 17:34, 06 февраля Полиция проводит проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 07 вторник
06:19
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
06:19
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
06:19
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
06:05
Свекла поможет добывать нефть. Энергопрорыв российских ученых
05:09
МЧС увеличит штат спасателей и сократит число руководителей
04:05
У врачей скоро не будет оборудования для лечения пациентов
03:03
Для российских летчиков вводят обязательное тестирование на алкоголь и наркотики
02:07
Муниципалитеты изгоняют из ЖКХ
01:03
СМИ: в РАН считают гомеопатию лженаукой
00:06
Собаки загрызли 7-летнюю девочку на Урале
Февраль, 06 понедельник
23:37
Керченский мост: ход строительства, последние новости на февраль 2017 Видео
22:44
На Марсе найден вооруженный солдат Фото
22:14
В Бельгии компания вживила сотрудникам подкожные «ключи»
21:43
Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости на февраль
20:37
Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет
19:02
Школьники из Владивостока отправились на Всероссийскую смену КВН в ВДЦ «Океан»
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 6 февраля
17:52
Более 200 тысяч туристов посетили зимние курорты Приморья
17:44
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
17:41
Владивостокская школа «Управдом» приглашает горожан на первое в этом году занятие
17:34
Полиция проводит проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним во Владивостоке
17:30
Приморский детский фонд: спасенные жизни и улыбки детей
17:23
Пьяный приморец убил, а затем расчленил свою соседку
17:12
Снег ожидается в четверг во Владивостоке
16:57
В Приморье назначен новый директор финансового департамента
16:51
Доход человека зависит от длины пальцев, - ученые
16:40
Ночной гонщик снес два дерева и шлагбаум во Владивостоке Фото и Видео
16:29
Приморье останется без телевидения
16:18
Пекин накрыло смогом после празднования Нового года
16:07
Садоводам Владивостока расскажут, как получить небывалый урожай персиков
15:56
В одном из магазинов в Приморье была обнаружена мясная продукция без документов
15:48
На 8 канале начинаются «Зимние забавы»
15:45
Россияне могут лишиться безлимитного интернета
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4078 (17) от 07 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Свободу тротуару! И пешеходам
«Адмирал» пробил «Авангард». И уступил «Сибири»
Роботы решат проблемы фауны
Детям устроят экскурсию. В науку
Россияне разбирают Приморье гектарами
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Свекла поможет добывать нефть. Энергопрорыв российских ученых

Методы достаточно дороги и энергозатратны
Фото: gottstat.com Фото: gottstat.com
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Высоковязкую нефть причисляют к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) углеводородам. В настоящее время запасы такой нефти, они примерно в пять раз превышают запасы «классической» нефти, рассматриваются как основной резерв мировой нефтедобычи, поскольку залегают они в основном в низкотемпературных пластах. Для добычи ТРИЗ применяются технологии с закачкой пара высокой температуры. Но такие методы достаточно дороги и энергозатратны. Ученые всего мира, усиленно занимаются поиском новых технологий для разработки таких месторождений.

В Институте химии нефти в Томске нашли оригинальное решение — добывать высоковязкую нефть с помощью свекольной кожуры. Суть инновации в том, что в пласт, где находится высоковязкая нефть, одновременно закачиваются нефтевытесняющие композиции в виде раствора и уреазы, которые имеют свойства катализатора: уробактерии хорошо «переваривают» углеводороды нефти, причем непосредственно в пласте образуется система, с помощью которой растет коэффициент вытеснения нефти в низкотемпературной залежи без пара.

После соответствующей обработки скважину на непродолжительное время закрывают, а когда снова «раскупоривают», то сразу же начинают добычу сырья. Но что примечательно — специально выращивать свеклу не нужно — ее отходов немало остается после переработки на сахарных производствах. По расчетам экспертов, на одну тонну композиции требуется всего 500 граммов сырья — в результате и затраты получаются весьма незначительные, и экономия масштабная. Да и сам метод не требует специального оборудования — причем с его помощью можно существенно снизить энергозатраты. «Самое сложное — разработать такую смесь, чтобы при минимальном количестве реагентов она давала хороший результат, а так как мы используем бактерии, все становится еще сложнее. Все-таки это живые существа, сложно предугадать, как они себя поведут на производстве, заявила автор проекта А. Щербакова.

Ученые уже подали заявку на регистрацию ноу-хау. Кроме того, проект стал победителем конкурса «УМНИК» и получит грант в 400 тысяч рублей на два года. За два года разработчики планируют выполнить все необходимые работы и выйти на продажи.

Источник: gottstat.com
comments powered by Disqus
Похожие новости
На Марсе найден вооруженный солдат
22:44, 06 февраля 2017 На Марсе найден вооруженный солдат

​В Сеть попали фотографии, сделанные марсоходом Curiosity

В Бельгии компания вживила сотрудникам подкожные «ключи»
22:14, 06 февраля 2017 В Бельгии компания вживила сотрудникам подкожные «ключи»

С помощью этих чипов сотрудники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой

Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет
20:37, 06 февраля 2017 Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет

Управляли самолетом 4 пилота, а в салоне работали 15 бортпроводников

Школьники из Владивостока отправились на Всероссийскую смену КВН в ВДЦ «Океан»
19:02, 06 февраля 2017 Школьники из Владивостока отправились на Всероссийскую смену КВН в ВДЦ «Океан»

Ребята из разных регионов нашей страны будут бороться за звание чемпиона

Самые актуальные события на VladNews за 6 февраля
18:09, 06 февраля 2017 Самые актуальные события на VladNews за 6 февраля

Ежедневный дайджест

Более 200 тысяч туристов посетили зимние курорты Приморья
17:52, 06 февраля 2017 Более 200 тысяч туристов посетили зимние курорты Приморья

На территории Приморского края более 10 горнолыжных баз

Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
17:44, 06 февраля 2017 Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Митинг по проблемам автолюбителей во Владивостоке состоится в середине февраля