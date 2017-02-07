Свекла поможет добывать нефть. Энергопрорыв российских ученых

Методы достаточно дороги и энергозатратны

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Высоковязкую нефть причисляют к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) углеводородам. В настоящее время запасы такой нефти, они примерно в пять раз превышают запасы «классической» нефти, рассматриваются как основной резерв мировой нефтедобычи, поскольку залегают они в основном в низкотемпературных пластах. Для добычи ТРИЗ применяются технологии с закачкой пара высокой температуры. Но такие методы достаточно дороги и энергозатратны. Ученые всего мира, усиленно занимаются поиском новых технологий для разработки таких месторождений.

В Институте химии нефти в Томске нашли оригинальное решение — добывать высоковязкую нефть с помощью свекольной кожуры. Суть инновации в том, что в пласт, где находится высоковязкая нефть, одновременно закачиваются нефтевытесняющие композиции в виде раствора и уреазы, которые имеют свойства катализатора: уробактерии хорошо «переваривают» углеводороды нефти, причем непосредственно в пласте образуется система, с помощью которой растет коэффициент вытеснения нефти в низкотемпературной залежи без пара.

После соответствующей обработки скважину на непродолжительное время закрывают, а когда снова «раскупоривают», то сразу же начинают добычу сырья. Но что примечательно — специально выращивать свеклу не нужно — ее отходов немало остается после переработки на сахарных производствах. По расчетам экспертов, на одну тонну композиции требуется всего 500 граммов сырья — в результате и затраты получаются весьма незначительные, и экономия масштабная. Да и сам метод не требует специального оборудования — причем с его помощью можно существенно снизить энергозатраты. «Самое сложное — разработать такую смесь, чтобы при минимальном количестве реагентов она давала хороший результат, а так как мы используем бактерии, все становится еще сложнее. Все-таки это живые существа, сложно предугадать, как они себя поведут на производстве, заявила автор проекта А. Щербакова.

Ученые уже подали заявку на регистрацию ноу-хау. Кроме того, проект стал победителем конкурса «УМНИК» и получит грант в 400 тысяч рублей на два года. За два года разработчики планируют выполнить все необходимые работы и выйти на продажи.