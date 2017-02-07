МЧС увеличит штат спасателей и сократит число руководителей

В новой системе исключен уровень регионального центра

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В ходе реформы МЧС России будут ликвидированы региональные центры — их заменит трехуровневая система управления и финансирования. Это позволит расширить штат спасателей и сократить руководящий состав.

Реформа проводится в рамках плана строительства и развития сил и средств МЧС, утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Параллельно с этим в Красноярске будет создан комплексный авиационно-спасательный центр, а также реорганизовано 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.

Как пишут «Известия», реформированная система будет состоять из трех уровней: министерство (управление федерального уровня), субъект (управление регионального уровня) местный (управление пожарно-спасательными гарнизонами).

В новой системе исключен уровень регионального центра. В связи с этим освобождены от должностей главы Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров, произошло укрупнение Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России.

Высвободившиеся при этом военные, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал направляются на усиление подразделений, занимающихся непосредственно реагированием.