Для российских летчиков вводят обязательное тестирование на алкоголь и наркотики

Эта мера должна повысить безопасность полетов

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Минтранс предлагает проверять летчиков на алкоголь и наркотики до и после полетов. Как заявляют в ведомстве, эта мера должна повысить безопасность полетов.

Минтранс направил в правительство законопроект, который предполагает ввести обязательную норму проверки состояния здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением на предмет выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая остаточные явления, пишут «Известия». При этом издание уточняет, что осмотр члены экипажа будут проходить как до, так и после полета.

На данный момент послеполетный медосмотр экипажей и авиадиспетчеров законодательно не регламентирует. Опрос некоторых российских авиакомпаний показал, что такие освидетельствования проводятся выборочно или в случае медицинских показаний.