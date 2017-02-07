Для российских летчиков вводят обязательное тестирование на алкоголь и наркотики 03:03, 07 февраля Для российских летчиков вводят обязательное тестирование на алкоголь и наркотики
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 17:44, 06 февраля Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Полиция проводит проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним во Владивостоке 17:34, 06 февраля Полиция проводит проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним во Владивостоке
Новостная лента
Февраль, 07 вторник
03:14
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
03:14
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
03:14
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
03:03
Для российских летчиков вводят обязательное тестирование на алкоголь и наркотики
02:07
Муниципалитеты изгоняют из ЖКХ
01:03
СМИ: в РАН считают гомеопатию лженаукой
00:06
Собаки загрызли 7-летнюю девочку на Урале
Февраль, 06 понедельник
23:37
Керченский мост: ход строительства, последние новости на февраль 2017 Видео
22:44
На Марсе найден вооруженный солдат Фото
22:14
В Бельгии компания вживила сотрудникам подкожные «ключи»
21:43
Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости на февраль
20:37
Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет
19:02
Школьники из Владивостока отправились на Всероссийскую смену КВН в ВДЦ «Океан»
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 6 февраля
17:52
Более 200 тысяч туристов посетили зимние курорты Приморья
17:44
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
17:41
Владивостокская школа «Управдом» приглашает горожан на первое в этом году занятие
17:34
Полиция проводит проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним во Владивостоке
17:30
Приморский детский фонд: спасенные жизни и улыбки детей
17:23
Пьяный приморец убил, а затем расчленил свою соседку
17:12
Снег ожидается в четверг во Владивостоке
16:57
В Приморье назначен новый директор финансового департамента
16:51
Доход человека зависит от длины пальцев, - ученые
16:40
Ночной гонщик снес два дерева и шлагбаум во Владивостоке Фото и Видео
16:29
Приморье останется без телевидения
16:18
Пекин накрыло смогом после празднования Нового года
16:07
Садоводам Владивостока расскажут, как получить небывалый урожай персиков
15:56
В одном из магазинов в Приморье была обнаружена мясная продукция без документов
15:48
На 8 канале начинаются «Зимние забавы»
15:45
Россияне могут лишиться безлимитного интернета
15:36
5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке Фото
15:30
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки Эксклюзив
15:25
Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4078 (17) от 07 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Свободу тротуару! И пешеходам
«Адмирал» пробил «Авангард». И уступил «Сибири»
Роботы решат проблемы фауны
Детям устроят экскурсию. В науку
Россияне разбирают Приморье гектарами
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Муниципалитеты изгоняют из ЖКХ

Минстрой разрабатывает новые механизмы
Фото: echosar.ru Фото: echosar.ru
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Минстрой готов смягчить свою позицию в отношении государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) в сфере ЖКХ. Ранее ведомство хотело их полностью ликвидировать, сейчас предлагает возложить ответственность за долги таких учреждений на муниципалитеты. В Минстрое полагают, что это позволит ускорить процесс передачи ГУПов и МУПов в частные руки. Эксперты добавляют, что на деле ускорить внедрение концессий в этой сфере может только представление инвесторам действительно привлекательных проектов.

Минстрой разрабатывает новые механизмы для ускорения передачи МУПов и ГУПов в сфере ЖКХ в концессию, сообщил "Ъ" заместитель главы ведомства Андрей Чибис. Напомним, борьба с неэффективными предприятиями началась в 2011 году — к 2018-му планировалось передать 80% всех ГУПов и МУПов в отрасли инвесторам. В конце марта 2016 года Минстрой ужесточил позицию: частными должны стать все 4 тыс. унитарных предприятий (см. "Ъ" от 24 марта 2016 года).

Процесс уже начался: по словам Андрея Чибиса, сейчас в сфере ЖКХ действует почти 1,5 тыс. концессий. Для ускорения власти расширяют возможности для концессий — с 2017 года допускается передача предприятий с долгами (при согласии инвестора их погасить). Сейчас Минстрой разрабатывает новый способ выбора победителя конкурса на концессию. Сейчас им считается тот, кто предложит более низкий тариф на коммунальные услуги. По новой задумке ведомства получить в концессию ГУП и МУП смогут инвесторы, предложившие наибольшую плату за право управления предприятием.

"Плата на входе отсечет недобросовестных участников, которые хотели бы сесть на денежный поток и не рисковать своими деньгами",— отмечает глава ассоциации "ЖКХ-развитие" Алексей Макрушин. Впрочем, по мнению партнера Goltsblat BLP Виталия Можаровского, для того чтобы эта идея сработала, сначала нужно, чтобы коммунальная система была приведена в порядок. "Сложно представить, чтобы инвестор был готов заплатить не символическую, а существенную сумму за право вложить миллионы в ремонт и перекладку сетей",— замечает господин Можаровский.

Другая мера нацелена на ускорение процесса передачи ГУПов и МУПов в концессию. Как рассказывает Андрей Чибис, после обсуждения идеи прямого запрета на работу предприятий в отрасли было принято решение закрепить субсидиарную ответственность за их долги за муниципалитетами. Если муниципалитет не хочет передавать предприятие частному оператору, он будет нести ответственность за качество его работы. По словам чиновника, проект закона должен быть внесен в Белый дом в этом месяце. По мнению Виталия Можаровского, для реализации идеи необходимо, чтобы у муниципалитетов были реальные источники наполнения бюджетов. "Не секрет, что более 90% из них живут на дотации и субсидии — среди мэров искусством считается их успешное выколачивание, а вовсе не развитие бизнеса, сбор местных налогов и стимулирование источников наполнения казны",— скептичен он.

Впрочем, введения запрета на ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ в Минстрое все же не исключают. Новая цель ведомства — передача в концессию 80% предприятий к 2020 году. Как отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, мировая практика показывает: попытки приватизации сферы ЖКХ не увенчиваются успехом — в Германии, к примеру, отказались от такой идеи. "Инвесторы приходят на благополучные предприятия,— отмечает эксперт.— Брать в концессию объекты с долгами невыгодно — некоторые компании и так говорят о том, что занимаются этим для имиджа". С ней соглашается Алексей Макрушин: "С проблемными предприятиями придется разбираться дольше, и государству не удастся устраниться от решения их проблем — реструктурировать долги, финансировать часть инвестиций". Впрочем, заместитель гендиректора ЗАО РГК-1 (концессионер) Александр Бахаров придерживается другого мнения: "Вкусный МУП отдавать в концессию нецелесообразно, поскольку он и так нормально работает. Бизнес заинтересован в гарантированном спросе и берет в концессию предприятия даже с долгами",— говорит он, признавая, что "совсем шлак, конечно, предприниматели не готовы брать".

В Минэкономики полагают, что проблема заключается не в отсутствии стимулов к передаче ГУПов и МУПов в концессию, а в отсутствии перспектив прихода частного инвестора в небольшие некачественно структурированные проекты. "Нужно научиться создавать привлекательные проекты в сфере ЖКХ, а не гнаться за количеством объявленных концессионных конкурсов, на которые никто не приходит",— пояснили "Ъ" в ведомстве.

Источник: kommersant.ru
comments powered by Disqus
Похожие новости
Керченский мост: ход строительства, последние новости на февраль 2017
23:37, 06 февраля 2017 Керченский мост: ход строительства, последние новости на февраль 2017

Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования

Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости на февраль
21:43, 06 февраля 2017 Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости на февраль

Качество работы врачей напрямую отражается на здоровье российского населения

В Приморье назначен новый директор финансового департамента
16:57, 06 февраля 2017 В Приморье назначен новый директор финансового департамента

Ранее Андрей Блохин исполнял обязанности заместителя директора департамента

СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов
14:17, 06 февраля 2017 СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов

Управление внутренней политики данную ситуацию пока не комментирует

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
10:38, 06 февраля 2017 Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 6 февраля

Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье
10:01, 06 февраля 2017 Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье

Состоялась двусторонняя встреча представителей стран

Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости
00:58, 06 февраля 2017 Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости

За период кризиса финансовые запасы страны сильно истощились