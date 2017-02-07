Муниципалитеты изгоняют из ЖКХ

Минстрой разрабатывает новые механизмы

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Минстрой готов смягчить свою позицию в отношении государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) в сфере ЖКХ. Ранее ведомство хотело их полностью ликвидировать, сейчас предлагает возложить ответственность за долги таких учреждений на муниципалитеты. В Минстрое полагают, что это позволит ускорить процесс передачи ГУПов и МУПов в частные руки. Эксперты добавляют, что на деле ускорить внедрение концессий в этой сфере может только представление инвесторам действительно привлекательных проектов.

Минстрой разрабатывает новые механизмы для ускорения передачи МУПов и ГУПов в сфере ЖКХ в концессию, сообщил "Ъ" заместитель главы ведомства Андрей Чибис. Напомним, борьба с неэффективными предприятиями началась в 2011 году — к 2018-му планировалось передать 80% всех ГУПов и МУПов в отрасли инвесторам. В конце марта 2016 года Минстрой ужесточил позицию: частными должны стать все 4 тыс. унитарных предприятий (см. "Ъ" от 24 марта 2016 года).

Процесс уже начался: по словам Андрея Чибиса, сейчас в сфере ЖКХ действует почти 1,5 тыс. концессий. Для ускорения власти расширяют возможности для концессий — с 2017 года допускается передача предприятий с долгами (при согласии инвестора их погасить). Сейчас Минстрой разрабатывает новый способ выбора победителя конкурса на концессию. Сейчас им считается тот, кто предложит более низкий тариф на коммунальные услуги. По новой задумке ведомства получить в концессию ГУП и МУП смогут инвесторы, предложившие наибольшую плату за право управления предприятием.

"Плата на входе отсечет недобросовестных участников, которые хотели бы сесть на денежный поток и не рисковать своими деньгами",— отмечает глава ассоциации "ЖКХ-развитие" Алексей Макрушин. Впрочем, по мнению партнера Goltsblat BLP Виталия Можаровского, для того чтобы эта идея сработала, сначала нужно, чтобы коммунальная система была приведена в порядок. "Сложно представить, чтобы инвестор был готов заплатить не символическую, а существенную сумму за право вложить миллионы в ремонт и перекладку сетей",— замечает господин Можаровский.

Другая мера нацелена на ускорение процесса передачи ГУПов и МУПов в концессию. Как рассказывает Андрей Чибис, после обсуждения идеи прямого запрета на работу предприятий в отрасли было принято решение закрепить субсидиарную ответственность за их долги за муниципалитетами. Если муниципалитет не хочет передавать предприятие частному оператору, он будет нести ответственность за качество его работы. По словам чиновника, проект закона должен быть внесен в Белый дом в этом месяце. По мнению Виталия Можаровского, для реализации идеи необходимо, чтобы у муниципалитетов были реальные источники наполнения бюджетов. "Не секрет, что более 90% из них живут на дотации и субсидии — среди мэров искусством считается их успешное выколачивание, а вовсе не развитие бизнеса, сбор местных налогов и стимулирование источников наполнения казны",— скептичен он.

Впрочем, введения запрета на ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ в Минстрое все же не исключают. Новая цель ведомства — передача в концессию 80% предприятий к 2020 году. Как отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, мировая практика показывает: попытки приватизации сферы ЖКХ не увенчиваются успехом — в Германии, к примеру, отказались от такой идеи. "Инвесторы приходят на благополучные предприятия,— отмечает эксперт.— Брать в концессию объекты с долгами невыгодно — некоторые компании и так говорят о том, что занимаются этим для имиджа". С ней соглашается Алексей Макрушин: "С проблемными предприятиями придется разбираться дольше, и государству не удастся устраниться от решения их проблем — реструктурировать долги, финансировать часть инвестиций". Впрочем, заместитель гендиректора ЗАО РГК-1 (концессионер) Александр Бахаров придерживается другого мнения: "Вкусный МУП отдавать в концессию нецелесообразно, поскольку он и так нормально работает. Бизнес заинтересован в гарантированном спросе и берет в концессию предприятия даже с долгами",— говорит он, признавая, что "совсем шлак, конечно, предприниматели не готовы брать".

В Минэкономики полагают, что проблема заключается не в отсутствии стимулов к передаче ГУПов и МУПов в концессию, а в отсутствии перспектив прихода частного инвестора в небольшие некачественно структурированные проекты. "Нужно научиться создавать привлекательные проекты в сфере ЖКХ, а не гнаться за количеством объявленных концессионных конкурсов, на которые никто не приходит",— пояснили "Ъ" в ведомстве.