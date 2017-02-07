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СМИ: в РАН считают гомеопатию лженаукой

Комиссия подготовила меморандум
Фото: tvojlor.com Фото: tvojlor.com
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) советует Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник.

Комиссия подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии", в которой называют механизмы ее предполагаемого действия противоречащими "известным химическим, физическим и биологическим законам", отмечая, что "убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют".

В документе подчеркивается, что за более чем 200-летнюю историю существования гомеопатии, ученые не раз пытались подвести под нее теоретическую базу, но все попытки оказывались безуспешными.

"Минздраву РФ комиссия советует вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечить защиту граждан от недобросовестной рекламы их лечебных свойств. Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям".

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