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Собаки загрызли 7-летнюю девочку на Урале

Обстоятельства устанавливаются
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В Свердловской области установили хозяев собак, предположительно напавших на 7-летнюю девочку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются. 

По предварительной информации, 2 собаки напали на девочку у Дома культуры и нанесли ей повреждения в области шеи. В рамках проверочных мероприятий установлены хозяева собак, напавших на ребенка.

«В правоохранительные органы Таборинского района поступило сообщение о том, что в районе деревни Пальмино обнаружено тело 7-летней девочки с ранами, характерными для укусов, и следами когтей животных, как предполагается, собак», - поделились пресс-службе.

Как стало известно, по данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Добавим, руководитель пресс- службы свердловской полиции Валерий Горелых рассказал, что тело ребенка нашли на детской площадке трое подростков, возвращавшиеся домой после репетиции из дома культуры.

«О случившемся дети сообщили преподавателю, которая занесла потерпевшую без признаков жизни в помещение. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девочки, - подчеркнул Горелых.

По последним данным, собак усыпили. Хозяев собак задержали.

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