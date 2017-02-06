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Общество

Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Митинг по проблемам автолюбителей во Владивостоке состоится в середине февраля
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня на центральной автостоянке авторынка "Зеленый угол" в 13.00 прошла встреча жителей Владивостока по проблеме запрета на ввоз японских б/у автомобилей. Запрет образовался из-за невозможности ставить кнопку "ГЛОНАСС" на территории Японии, сообщает РИА VladNews.

Около 100 жителей Владивостока в ходе встречи предложили поставить пункты оснащения автомобиля кнопкой "ГЛОНАСС" в России, на территории Приморского края, чтобы техническое средство проходило таможенный контроль, далее выдавался ПТС, происходило оснащение автомобиля кнопкой "ГЛОНАСС". Участники встречи сообщили, что Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский озвучил проблему, но когда она будет решена - неизвестно.

"Представителям власти в любом случае придется организовывать специальные пункты для оснащения автомобилей системой "ЭРА-ГЛОНАСС".Все автомобили, которые сейчас пересекают границу, их хотят оснастить дополнительной системой оповещения о бедствиях на дороге. тогда стоит вопрос: чем хуже те автомобилисты, которые здесь давно уже ездят на автомобилях? Они же тоже имеют право на какую-то дополнительную защиту. Если что-то делается, то это и должно делаться для всех автолюбителей или пешеходов, а не так, выборочной. Я думаю, что государство должно вникнуть в проблему и поддержать, по крайней мере, на данном этапе",- рассказал Андрей Галицких, депутат Думы Владивостока.

Участники встречи также сообщили, что, если со стороны власти не будет никаких действий, то в конце февраля организуют специализированный митинг по проблемам автолюбителей, куда будут приглашены представители власти. Сейчас жители Владивостока подключили к проблеме юристов, а также создали группу в социальных сетях, где они внимательно изучают закон и предлагают своё решение проблемы.

Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того, чтобы получить (ПТС), автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока нет такой возможности.

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