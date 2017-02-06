Самые актуальные события на VladNews за 6 февраля

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Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
Известный политолог высказал свое мнение о деле мэра приморской столицы
Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
Дети умершего мужа выгнали женщину из квартиры
5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке
Спасти мальчика не удалось
Ночной гонщик снес два дерева и шлагбаум во Владивостоке
Вызволить автомобилиста прибыли друзья на джипе
Василий Авченко презентовал новую книгу "Фадеев" во Владивостоке
Издание вошло в серию «Жизнь замечательных людей»
Дрифт на льду закончился ДТП в Приморье
Подробности устанавливаются