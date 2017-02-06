Приморский детский фонд: спасенные жизни и улыбки детей

Фонд выражает благодарность людям и компаниям, которые внесли свой вклад в жизнь юных приморцев

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Приморское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» около 30 лет работает во благо жизни и здоровья детей в регионе. Как сообщили РИА VladNews организаторы, поставки нового оборудования в больницы, детские площадки и постоянная забота о юных жителях края – основа работы фонда.

Когда речь заходит о детях, сложно найти человека, который остался бы равнодушным к их проблемам. Последние месяцы деятельность фонда проходит в тесном соприкосновении с социальным проектом «Дети Приморья», который стартовал в конце 2015 года по инициативе губернатора Владимира Миклушевского.

Как пояснила председатель краевого отделения фонда Екатерина Хомечко, в общей сложности шесть направлений фонда ежегодно влияют на качество жизни самых юных жителей Приморья.

«Ежегодно в рамках благотворительных программ мы выделяем бесплатные путевки в санатории, помогаем детским домам купить необходимое бытовое оборудование, проводим праздничные мероприятия, помогаем больницам с оборудованием для детей. Хочу сказать, что все это стало возможным исключительно благодаря неравнодушным людям. Мы рады любой помощи, так как даже самая небольшая сумма позволит купить дополнительную игрушку в детских дом и порадовать ребят», - отметила она.

Екатерина Хомечко выразила благодарность людям и компаниям, которые уже в самом начале 2017 года внесли свой вклад в жизнь юных приморцев. Среди них: Соловьева И.В., ООО «Уссури – Холод» ООО «Флан», ИП Шишкиной О.В., ЗАО «ДУК». Самый весомый вклад внес депутат городской Думы Дмитрий Сулеев.

Добавим, что сбор средств в рамках проекта «Дети Приморья» продолжается. Приморское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» открыло Р/счет 40703810700000056303 (ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток) для пожертвований в рамках проекта «Дети Приморья». Платеж не облагается НДС. Назначение платежа: Благотворительная помощь в рамках проекта "Дети Приморья".