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Общество

В Бельгии компания вживила сотрудникам подкожные «ключи»

С помощью этих чипов сотрудники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В Бельгии компания Newfusion приняла решение вживить своим сотрудникам подкожные чипы. Так, работникам заменят привычные электронные бейджи на чипы, которые вживляются в руку, Сообщает РИА VladNews со ссылкой на Le Soir.


Стоит отметить, что обладателями новых устройств внутри своих тел стали согласившиеся на это сотрудники маркетинговой компании. Примечательно, что в Бельгии такое происходит впервые.

Как известно, с помощью этих чипов сотрудники Newfusion могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.

Теперь подкожный электронный «ключ», который содержит персональную информацию, заменил сотрудникам бейдж. Размер прибора, который сотрудникам вживили под кожу, такой же, как и рисового зернышка.

Оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, пока не сообщается. Стоимость прибора составляет 100 евро.

По словам экспертов, вживление чипов людям является ближайшим будущим. Изначально чипы будут вживлять по медицинским показаниям: для мониторинга состояния здоровья и для точного и своевременного введения лекарств.

Добавим, ранее стало известно о том, что канадские ученые создали вживляемый «биочип», способный следить за работой мозга и записывать нервные импульсы на протяжении многих месяцев.

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