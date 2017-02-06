Более 200 тысяч туристов посетили зимние курорты Приморья

На территории Приморского края более 10 горнолыжных баз

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В новогодние праздники базы зимних видов отдыха Приморья посетили более 220 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как отметил руководитель ведомства, эти новогодние праздники для туристской отрасли края прошли на подъеме спроса к турпродуктам региона: зимние курорты Приморья посетили более 220 тысяч гостей.

«Основную долю в этом объеме составляют граждане РФ, жители других регионов страны, но есть среди гостей и туристы из зарубежья. По данным сервиса брони отелей, Владивосток вошел в тройку самых популярных городов России у иностранных туристов», – добавил он.

Зимние каникулы – самое подходящее время, для того, чтобы почувствовать себя экстремалом. На территории Приморского края более 10 горнолыжных баз, в ТОП-5 по посещаемости входят центр зимнего отдыха «Комета» во Владивостоке, горнолыжная база «Грибановка» в селе Анисимовка Шкотовского района, центр зимних видов отдыха «Синяя сопка» в Артеме, лыжные базы «Бодрость» в Арсеньеве и «Орлиная» в поселке Штыково, отметил директор департамента.

Кроме того, точками притяжения для туристов в крае стали Приморский океанариум, гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal в интегрированной зоне «Приморье», Сафари-парк и Арт-парк «Штыковские пруды», принявшие большое количество гостей.

Еще одним ярким событием этой зимы стало открытие резиденции Деда Мороза в русском парке «Изумрудная долина» в Приморье, подчеркнул Константин Шестаков. Событийный туризм делает приморские будни яркими и насыщенными, привлекая десятки тысяч туристов в регион.

Отметим, в 2016 году Приморье посетили около трех миллионов туристов, более 570 тысяч из них – иностранные граждане. По прогнозам экспертов, количество гостей из других стран мира в Приморье значительно увеличится с введением упрощенного визового режима на территории Свободного порта Владивосток. Этот законопроект уже принят Государственной думой РФ в первом чтении.